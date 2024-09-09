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9 сентября, 15:37

Жительницу Ростовской области задержали за связи с украинской разведкой

В Ростовской области задержали женщину, передававшую Киеву данные о ВС России

В Ростовской области задержали женщину, которая передавала Украине данные о расположении российской армии, на неё завели дело о госизмене. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.

«Сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки России, связанная с передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте этого года ростовчанка по заданию ГУР Минобороны Украины передала врагу данные, которые могли использоваться против российских военных, а также нанести ущерб военной инфрастуктуре России. За секретную информацию ей пообещали украинское гражданство. В итоге женщину задержали, на неё завели дело по статье 275 УК «Государственная измена». Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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Ранее Life.ru рассказывал, что жительница Мариуполя была задержана сотрудниками Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике. Её подозревают в государственной измене в пользу Украины. По имеющимся данным, женщина занималась сбором информации о местоположении подразделений Минобороны РФ, после чего передавала полученные сведения украинским спецслужбам.

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Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Александра Мышляева
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