Жительницу Ростовской области задержали за связи с украинской разведкой
В Ростовской области задержали женщину, передававшую Киеву данные о ВС России
В Ростовской области задержали женщину, которая передавала Украине данные о расположении российской армии, на неё завели дело о госизмене. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.
«Сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки России, связанная с передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в марте этого года ростовчанка по заданию ГУР Минобороны Украины передала врагу данные, которые могли использоваться против российских военных, а также нанести ущерб военной инфрастуктуре России. За секретную информацию ей пообещали украинское гражданство. В итоге женщину задержали, на неё завели дело по статье 275 УК «Государственная измена». Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее Life.ru рассказывал, что жительница Мариуполя была задержана сотрудниками Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике. Её подозревают в государственной измене в пользу Украины. По имеющимся данным, женщина занималась сбором информации о местоположении подразделений Минобороны РФ, после чего передавала полученные сведения украинским спецслужбам.
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