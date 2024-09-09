Жительницу Ростовской области задержали за связи с украинской разведкой

В Ростовской области задержали женщину, которая передавала Украине данные о расположении российской армии, на неё завели дело о госизмене. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.

«Сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки России, связанная с передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте этого года ростовчанка по заданию ГУР Минобороны Украины передала врагу данные, которые могли использоваться против российских военных, а также нанести ущерб военной инфрастуктуре России. За секретную информацию ей пообещали украинское гражданство. В итоге женщину задержали, на неё завели дело по статье 275 УК «Государственная измена». Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы.