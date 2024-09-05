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5 сентября, 07:51

ФСБ задержала жительницу Мариуполя, подозреваемую в госизмене в пользу Украины

Жительница Мариуполя была задержана сотрудниками Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике. Её подозревают в государственной измене в пользу Украины. Об этом сообщает Штаб обороны ДНР.

По имеющимся данным, женщина занималась сбором информации о местоположении подразделений Минобороны РФ, после чего передавала полученные сведения украинским спецслужбам. При помощи этих данных Киев мог корректировать огонь и наносить удары по российским войскам.

Против жительницы Мариуполя возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России «Государственная измена». Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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Ранее ФСБ задержала мужчину, вербовавшего жителей Адыгеи для участия в террористической организации. Фигурант подстрекал их к нападению на правоохранителей и дальнейшему выезду в Центральную Азию. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SGr

Мария Любицкая
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