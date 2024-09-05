ФСБ задержала жительницу Мариуполя, подозреваемую в госизмене в пользу Украины
Жительница Мариуполя была задержана сотрудниками Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике. Её подозревают в государственной измене в пользу Украины. Об этом сообщает Штаб обороны ДНР.
По имеющимся данным, женщина занималась сбором информации о местоположении подразделений Минобороны РФ, после чего передавала полученные сведения украинским спецслужбам. При помощи этих данных Киев мог корректировать огонь и наносить удары по российским войскам.
Против жительницы Мариуполя возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России «Государственная измена». Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее ФСБ задержала мужчину, вербовавшего жителей Адыгеи для участия в террористической организации. Фигурант подстрекал их к нападению на правоохранителей и дальнейшему выезду в Центральную Азию. Возбуждено уголовное дело.
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