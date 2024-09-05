ФСБ задержала жительницу Мариуполя, подозреваемую в госизмене в пользу Украины

Жительница Мариуполя была задержана сотрудниками Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике. Её подозревают в государственной измене в пользу Украины. Об этом сообщает Штаб обороны ДНР.

По имеющимся данным, женщина занималась сбором информации о местоположении подразделений Минобороны РФ, после чего передавала полученные сведения украинским спецслужбам. При помощи этих данных Киев мог корректировать огонь и наносить удары по российским войскам.

Против жительницы Мариуполя возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России «Государственная измена». Ей грозит до 20 лет лишения свободы.