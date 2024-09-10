Британия ввела санкции против ВКС России и 924-го Госцентра беспилотной авиации

Великобритании ввела санкции против Воздушно-космических сил (ВКС) РФ а также 924-го Государственного центра беспилотной авиации. Данная информация появилась на официальном сайте британского правительства.

«Следующие юридические лица были добавлены в единый санкционный список и теперь подлежат заморозке активов: 924-й Государственный центр беспилотной авиации, <...> российские Воздушно-космические силы», — говорится в документе.