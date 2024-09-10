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10 сентября, 14:38

Британия ввела санкции против ВКС России и 924-го Госцентра беспилотной авиации

Великобритании ввела санкции против Воздушно-космических сил (ВКС) РФ а также 924-го Государственного центра беспилотной авиации. Данная информация появилась на официальном сайте британского правительства.

«Следующие юридические лица были добавлены в единый санкционный список и теперь подлежат заморозке активов: 924-й Государственный центр беспилотной авиации, <...> российские Воздушно-космические силы», — говорится в документе.

Также новые рестрикции Лондона коснулись семи юридических и физических лиц из Ирана, которые якобы оказывали России помощь. Под ограничения подпал производитель беспилотников Baharestan Kish Company. Помимо этого, Британия ввела санкции против пяти морских судов, по мнению Лондона «задействованных в оказании военной поддержки Москве».

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Ранее Life.ru сообщал, что Минфин США ввёл новые санкции против российских СМИ из-за «вмешательства» в американские выборы. Несколько организаций были внесены в перечень иностранных миссий. В Кремле отметили, что Вашингтон продолжает давить на Россию, но Москва блюдёт свои интересы. В МИД заявили, что, вводя ограничения, Штаты стерилизуют информпространство.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nataliia Zhekova

Мария Любицкая
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