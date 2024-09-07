Медведев просчитал судьбу санкций против РФ при «системном» Трампе и «глупой‎» Харрис Медведев назвал Трампа «системным персонажем», который не снимет санкции с РФ 7 сентября, 07:49 Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР

Бывший лидер США и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп не отменит санкции против России в случае своей победы на выборах, потому что он «системный персонаж» и не рискнёт пойти против антироссийского мейнстрима. Таким мнением поделился замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова Трампа о вреде санкций для самого Запада.

«Дональд Трамп обиделся на нынешнюю администрацию и угрожает снять санкции с России. Снимет, если изберут? Нет, конечно. При всей своей кажущейся «несистемности» Трамп в конечном счёте – системный персонаж. Да, он экстравагантный самовлюблённый тип, но при этом он прагматик», — написал он в телеграм-канале.

Прежде всего, Трамп — это бизнесмен, поэтому он хорошо понимает, что все западные ограничения вредят мировому господству доллара, продолжил Медведев. Однако даже из-за этого политик не пойдёт на риск и не «устроит в США революцию», так как «пресловутый deep state гораздо сильнее любого Трампа», отмечается в тексте. Ещё один кандидат в президенты США Камала Харрис тоже не станет менять санкционную политику страны в отношении Москвы.

«А что Харрис? От неё тем более не стоит ждать никаких сюрпризов. Она неопытна и, как утверждают её недруги, просто глупа. Ей будут готовить красивые бессмысленные речи и скучные правильные ответы на вопросы, которые она, заразительно смеясь, будет зачитывать с телесуфлёра», — пояснил Медведев.

Он добавил, что антироссийские санкции были всегда, в том числе и в советский период. Поэтому для нашей страны — sanctions forever, точнее «до момента распада США в ходе неминуемой новой гражданской войны», резюмируется в тексте.

Напомним, Трамп заявил, что американские власти, вводя санкции в отношении ряда стран, в том числе России, убивают доллар как мировую валюту. По его словам, сейчас Вашингтон злоупотребляет санкциями. Политик уверен, что если так будет продолжаться и доллар упадёт окончательно, то для США это будет равносильно проигранной войне.

Авторы Татьяна Миссуми