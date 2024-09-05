«Делают и хвастаются»: Трамп пожаловался, что санкции США убивают доллар, и позавидовал России
Трамп: Американские санкции убивают доллар как мировую валюту
Американские власти, вводя санкции в отношении ряда стран, в том числе России, убивают доллар как мировую валюту. С таким заявлением выступил бывший лидер США и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп.
«Я вводил санкции, однако достаточно быстро снимал их, так как они убивают доллар и всё, что он из себя представляет. Нам нужно, чтобы доллар оставался мировой валютой. Если мы потеряем доллар в качестве мировой валюты, это будет равноценно проигранной войне», — отметил он в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.
Трамп добавил, что нынешняя администрация США злоупотребляет санкциями. По его словам, страны, против которых введены ограничительные меры, в том числе Россия, не обращают на это внимания — они «делают своё дело и хвастаются, что США им больше не нужны».
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