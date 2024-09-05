«Делают и хвастаются»: Трамп пожаловался, что санкции США убивают доллар, и позавидовал России

Американские власти, вводя санкции в отношении ряда стран, в том числе России, убивают доллар как мировую валюту. С таким заявлением выступил бывший лидер США и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп.

«Я вводил санкции, однако достаточно быстро снимал их, так как они убивают доллар и всё, что он из себя представляет. Нам нужно, чтобы доллар оставался мировой валютой. Если мы потеряем доллар в качестве мировой валюты, это будет равноценно проигранной войне», — отметил он в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.