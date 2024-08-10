Экономист забил тревогу и предрёк падение европейской экономики из-за США
Экономист Хачатурян: Рецессия в США может снизить мировую экономику на 5%
Замедление темпов роста американского производства приведёт к падению мировой экономики на 5%, считает кандидат экономических наук Михаил Хачатурян. По его словам, США уже несколько лет находятся на грани ресцессии, а в последнее время ситуация усугубляется из-за рекордных долгов страны, высокой инфляции и спада потребления.
Эксперт отметил, что хуже всего придётся европейской экономике. Азия, в свою очередь, потеряет 1,5-3% и вернёт всё на привычные места не менее чем через девять месяцев. Чтобы справится с экономическими потерями, США нужно лишить доллара статуса резервной валюты, однако власти на такое не пойдут, продолжает финансист. Кроме того, для снятия производственного вопроса нужно вернуть заводы обратно в страну, однако корпорациям выгоднее работать в Китае, добавил Хачатурян.
"В итоге уменьшение ставки едва ли серьезно усилит экономическую активность и сократит безработицу", — подчеркнул Хачатурян в беседе с РИА "Новости".
Ранее Life.ru сообщал, что впервые в истории госдолг США достиг отметки в 35 триллионов долларов. По оценкам бюджетного управления Конгресса США, государственный долг вырастет с 99% ВВП в 2024 году до 122% ВВП к 2034 году. Отмечается, что на начало президентства Джо Байдена в 2021 году долг Штатов был 28 триллионов долларов
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