Экономист забил тревогу и предрёк падение европейской экономики из-за США

Замедление темпов роста американского производства приведёт к падению мировой экономики на 5%, считает кандидат экономических наук Михаил Хачатурян. По его словам, США уже несколько лет находятся на грани ресцессии, а в последнее время ситуация усугубляется из-за рекордных долгов страны, высокой инфляции и спада потребления.

Эксперт отметил, что хуже всего придётся европейской экономике. Азия, в свою очередь, потеряет 1,5-3% и вернёт всё на привычные места не менее чем через девять месяцев. Чтобы справится с экономическими потерями, США нужно лишить доллара статуса резервной валюты, однако власти на такое не пойдут, продолжает финансист. Кроме того, для снятия производственного вопроса нужно вернуть заводы обратно в страну, однако корпорациям выгоднее работать в Китае, добавил Хачатурян.

"В итоге уменьшение ставки едва ли серьезно усилит экономическую активность и сократит безработицу", — подчеркнул Хачатурян в беседе с РИА "Новости".