Путин заявил, что Россия не сама отказалась от расчётов в долларах
Россия не была инициатором проведения политики дедолларизации. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Российский лидер напомнил, что нашей стране отказали в долларовых расчётах.
«Мы ведь сами не отказывались от расчётов в долларах. Нам отказали в расчётах, и мы просто вынуждены искать другие возможности», — констатировал глава государства.
Ранее Путин отметил почти полный отказ от долларов и евро при торговле с Монголией. А до этого российский лидер констатировал, что США эксплуатируют монопольное положение на глобальном финансовом рынке и серьёзно зарабатывают на этом. Однако долг Америки перед мировой экономикой составляет 54,3 триллиона долларов.
Life.ru