"Долг зашкаливает": Американская экономика трещит по швам, заявил Путин
Путин заявил, что США задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов
Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
США эксплуатируют монопольное положение на глобальном финансовом рынке и серьёзно зарабатывают на этом. Однако долг Америки перед мировой экономикой составляет 54,3 триллиона долларов. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня.
По его словам, объёмы экономики Соединённых Штатов уменьшаются, а её основания "потрескивают". Главной проблемой для США помимо зашкаливающего госдолга, как отметил президент РФ, является инфляция.
"Вот у них заданные цели по инфляции в 2%, а они вылетают, как вот совсем недавно было в период пандемии, за 7,8%, что подрывает доверие к американской экономике. А чем же она обеспечена, если она ещё и сокращается? Ничем, и это проблема, это безусловная проблема для всех держателей долларовой массы", — подчеркнул глава государства.
В ходе пленарной сессии Путин заявил, что темпы роста российской экономики опережают среднемировые. По итогам 2023 года она выросла на 3,6%, а за первый квартал текущего — на 5,4%.
Напомним, 27-й ПМЭФ стартовал 5 июня в Санкт-Петербурге и продлится до 8 июня. Участвуют в нём 136 стран. Ключевая тема форума — "Основа многополярности — формирование новых центров роста". За главными новостями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) следите в специальном разделе Life.ru.