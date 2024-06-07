"Долг зашкаливает": Американская экономика трещит по швам, заявил Путин

США эксплуатируют монопольное положение на глобальном финансовом рынке и серьёзно зарабатывают на этом. Однако долг Америки перед мировой экономикой составляет 54,3 триллиона долларов. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня.

"Вот у них заданные цели по инфляции в 2%, а они вылетают, как вот совсем недавно было в период пандемии, за 7,8%, что подрывает доверие к американской экономике. А чем же она обеспечена, если она ещё и сокращается? Ничем, и это проблема, это безусловная проблема для всех держателей долларовой массы", — подчеркнул глава государства.