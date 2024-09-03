Путин отметил почти полный отказ от долларов и евро при торговле с Монголией

Президент России Владимир Путин рассказал о возросшем товарообороте между Монголией и РФ расчётах почти нет доллара и евро. Объёмы торговли между двумя странами увеличились более чем на 21%, констатировал глава государства по итогам беседы с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.