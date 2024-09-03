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Регион
3 сентября, 09:46

Путин отметил почти полный отказ от долларов и евро при торговле с Монголией

Путин: РФ и Монголия нарастили товарооборот, почти не используя доллары и евро

Президент России Владимир Путин рассказал о возросшем товарообороте между Монголией и РФ расчётах почти нет доллара и евро. Объёмы торговли между двумя странами увеличились более чем на 21%, констатировал глава государства по итогам беседы с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

«Коммерческие расчёты между двумя странами уже практически полностью осуществляются в альтернативных доллару и евро валютах», — пояснил Путин.

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Напомним, что российская делегация во главе с Владимиром Путиным прибыла в Монголию 2 сентября. Политикам ЕС оставалось лишь наблюдать за кавалерией, почётным караулом и прочими деталями помпезного приёма руководства РФ в Улан-Баторе, нервно поглядывая на ордер, выписанный МУС на арест президента России, который монгольское руководство решило не исполнять. Переговоры лидеров РФ и Монголии в узком составе уже завершились, после чего началась встреча членов делегаций.

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Life.ru

Владимир Озеров
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