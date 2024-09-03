Путин пригласил президента Монголии на празднование 80-летия Победы в Москве
Президенты России и Монголии Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух. Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин официально позвал коллегу из Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха посетить Москву во время празднования юбилея Великой Победы в 2025 году. Об этом политик сказал в начале переговоров делегаций обеих стран.
«Ждём вас, господин президент, в Москве в мае следующего года на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы», — отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что в России ценят помощь, которую Монголия оказала Советскому Союзу в период Великой Отечественной войны, а также боевую поддержку страны при разгроме Квантунской армии в 1945 году.
Напомним, что Путин прибыл в Монголию с официальным визитом 2 сентября. Несмотря на ратификацию Римского статута, Улан-Батор отказался выполнять ордер МУС на арест лидера, встретив иностранного гостя по высшему разряду. Переговоры президентов России и Монголии в узком составе уже завершились, после чего началась встреча членов делегаций.