Путин и президент Монголии объявили первое важное решение на переговорах в юрте
Путин и президент Монголии проводят переговоры в юрте во Дворце Правительства
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух проводят переговоры в узком составе в специальной юрте во Дворце Правительства в Улан-Баторе. В ходе беседы российский лидер пригласил коллегу в Казань для участия во встрече в формате «аутрич БРИКС плюс» в октябре.
Путин и президент Монголии проводят переговоры в юрте. Видео © Телеграм / Кремль. Новости
«Я принимаю ваше приглашение», — с улыбкой ответил монгольский лидер.
Путин оставил запись в книге почётных гостей во Дворце Правительства Монголии. Фото © Телеграм / Кремль. Новости
А перед началом встречи Путин оставил запись в книге почётных гостей. Он написал, что с радостью приезжает к давнему другу и доброму соседу. Глава государства также оставил поздравление с 85-летием совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
В ходе беседе Путин предложил Хурэлсуху обсудить взаимодействие России и Монголии в различных областях, прежде всего в экономике. Главы государств намерены также поговорить о сотрудничестве в промышленности, сельском хозяйстве и транспорте. Также лидеры двух стран затрону мировые и региональные проблемы, стратегическое партнёрство, гуманитарные связи — в том числе в области образования.
Напомним, что Путин прибыл в Монголию с официальным визитом 2 сентября. Несмотря на ратификацию Римского статута, Улан-Батор отказался выполнять ордер МУС на арест политика, встретив иностранного гостя по высшему разряду. Произошедшее серьёзно насторожило Европейский союз. А утром 3 сентября президент Монголии дал Западу ещё больше поводов беспокоиться, встретив со всадниками и оркестром приехавшего на Aurus Путина.
Телеграм / Кремль. Новости