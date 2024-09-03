Путин и президент Монголии объявили первое важное решение на переговорах в юрте

Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух проводят переговоры в узком составе в специальной юрте во Дворце Правительства в Улан-Баторе. В ходе беседы российский лидер пригласил коллегу в Казань для участия во встрече в формате «аутрич БРИКС плюс» в октябре.

Путин и президент Монголии проводят переговоры в юрте. Видео © Телеграм / Кремль. Новости

«Я принимаю ваше приглашение», — с улыбкой ответил монгольский лидер.

Путин оставил запись в книге почётных гостей во Дворце Правительства Монголии. Фото © Телеграм / Кремль. Новости

А перед началом встречи Путин оставил запись в книге почётных гостей. Он написал, что с радостью приезжает к давнему другу и доброму соседу. Глава государства также оставил поздравление с 85-летием совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.