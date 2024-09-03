Президент Монголии со всадниками и оркестром встретил приехавшего на Aurus Путина

Президент России Владимир Путин приехал на лимузине Aurus на площадь Сухэ-Батора в Улан-Баторе на встречу с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.

Путин прибыл на церемонию в Улан-Баторе для встречи с президентом Монголии. Видео © Life.ru / Павел Баранов

Хурэлсух, пригласивший российского лидера, лично встретил российского лидера, а маленькая девочка преподнесла ему цветы. Во время церемонии на площади подняли государственные флаги Российской Федерации и Монголии, звучали гимны двух стран. За спинами глав государств стояла кавалерия.