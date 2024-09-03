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3 сентября, 05:45

Президент Монголии со всадниками и оркестром встретил приехавшего на Aurus Путина

Путин прибыл на церемонию в Улан-Баторе для встречи с президентом Монголии

Путин прибыл на площадь Сухэ-Батора в Улан-Баторе. Фото © Life.ru

Путин прибыл на площадь Сухэ-Батора в Улан-Баторе. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин приехал на лимузине Aurus на площадь Сухэ-Батора в Улан-Баторе на встречу с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.

Путин прибыл на церемонию в Улан-Баторе для встречи с президентом Монголии. Видео © Life.ru / Павел Баранов

Хурэлсух, пригласивший российского лидера, лично встретил российского лидера, а маленькая девочка преподнесла ему цветы. Во время церемонии на площади подняли государственные флаги Российской Федерации и Монголии, звучали гимны двух стран. За спинами глав государств стояла кавалерия.

Путин прибыл на церемонию в Улан-Баторе для встречи с президентом Монголии. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Путин прибыл на церемонию в Улан-Баторе для встречи с президентом Монголии. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Напомним, что Путин прибыл в Монголию с официальным визитом 2 сентября. Несмотря на ратификацию Римского статута, Улан-Батор отказался выполнять ордер МУС на арест политика, встретив иностранного гостя по высшему разряду. Произошедшее серьёзно насторожило Европейский союз.

Почётный караул и кавалерия: Life.ru снял подготовку ко встрече Путина у Дворца правительства Монголии
Почётный караул и кавалерия: Life.ru снял подготовку ко встрече Путина у Дворца правительства Монголии
Александр Юнашев
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