Президент Монголии со всадниками и оркестром встретил приехавшего на Aurus Путина
Путин прибыл на церемонию в Улан-Баторе для встречи с президентом Монголии
Путин прибыл на площадь Сухэ-Батора в Улан-Баторе. Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин приехал на лимузине Aurus на площадь Сухэ-Батора в Улан-Баторе на встречу с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.
Путин прибыл на церемонию в Улан-Баторе для встречи с президентом Монголии. Видео © Life.ru / Павел Баранов
Хурэлсух, пригласивший российского лидера, лично встретил российского лидера, а маленькая девочка преподнесла ему цветы. Во время церемонии на площади подняли государственные флаги Российской Федерации и Монголии, звучали гимны двух стран. За спинами глав государств стояла кавалерия.
Путин прибыл на церемонию в Улан-Баторе для встречи с президентом Монголии. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Напомним, что Путин прибыл в Монголию с официальным визитом 2 сентября. Несмотря на ратификацию Римского статута, Улан-Батор отказался выполнять ордер МУС на арест политика, встретив иностранного гостя по высшему разряду. Произошедшее серьёзно насторожило Европейский союз.