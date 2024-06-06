"Полная дурь": Путин рассказал, как США подписали доллару смертный приговор

Решение Соединённых Штатов задействовать доллар для политической борьбы с неугодными державами стало колоссальной ошибкой. В результате доверие к американской валюте оказалось подорвано, констатировал президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что ранее Вашингтон запретил использовать доллар в международных расчётах. Этот шаг в представлении политика является "полной дурью".

"Убивают его [доллар] просто сами своими руками. Но это побуждает нас переходить в расчёты в национальной валюте", — заявил российский лидер на встрече с корреспондентами мировых СМИ.