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5 июня, 22:30

"Полная дурь": Путин рассказал, как США подписали доллару смертный приговор

Путин: США собственноручно убивают доллар, делая его инструментом борьбы

Решение Соединённых Штатов задействовать доллар для политической борьбы с неугодными державами стало колоссальной ошибкой. В результате доверие к американской валюте оказалось подорвано, констатировал президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что ранее Вашингтон запретил использовать доллар в международных расчётах. Этот шаг в представлении политика является "полной дурью".

"Убивают его [доллар] просто сами своими руками. Но это побуждает нас переходить в расчёты в национальной валюте", — заявил российский лидер на встрече с корреспондентами мировых СМИ.

Путин: Россия достигла поставленной цели и стала четвёртой экономикой мира
Путин: Россия достигла поставленной цели и стала четвёртой экономикой мира

Проблемы испытывают не только Штаты, на грани рецессии оказалась и французская экономика, подчёркивал Путин ранее. В то же время показатели России продолжают расти на фоне беспрецедентных ограничений. Это говорит о полном провале санкционного блицкрига Запада.

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Shutterstock / FOTODOM / Chutima Chaochaiya

Илья Пушкарев
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