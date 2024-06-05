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Регион
5 июня, 18:42

Путин: Запад хотел подорвать экономику России, но сделать этого не получилось

В планах Запада был подрыв российской экономики в течение трёх – шести месяцев, однако сделать ему это не удалось. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

"Ну хорошо, собирались подорвать экономику РФ и полагали, что это произойдёт в течение трёх, четырёх, шести месяцев. Но все же видят, что этого не происходит", — сказал российский лидер.

Путин заявил, что темпы роста экономики РФ оказались выше прогнозов
Путин заявил, что темпы роста экономики РФ оказались выше прогнозов

Напомним, в эти минуты президент РФ проводит встречу с иностранными журналистами в "Лахта-центре" в Петербурге. На мероприятии российский лидер отметил, что власти США ошибаются раз за разом, причём не только в международной политике, но и в экономической. Также Путин указал на успешный рост российской экономики. По его словам, в I квартале 2024 года рост в этой сфере составил 5,4%.

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Life.ru

Александра Мышляева
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