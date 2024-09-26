Главы налоговых служб БРИКС условились учредить совместный Форум 26 сентября, 09:39 Встреча БРИКС. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

В Москве руководители налоговых администраций России, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, ОАЭ, ЮАР и Эфиопии провели совещание, на котором утвердили рамочное соглашение по созданию Форума налоговых служб стран БРИКС.

Как предполагается, Форум станет площадкой для постоянной деятельности рабочих групп, заменив собой ежегодные встречи экспертов и представителей налоговых служб. В подписанном соглашении сформулированы положения о взаимодействии стран БРИКС по вопросам налогообложения.

Кроме того, планируется создать постоянный секретариат налоговых администраций государств, входящих в БРИКС. Такая инициатива будет вынесена на обсуждение в 2025 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что доля БРИКС в мировой экономике значительно выросла в сравнении с показателями «Большой семёрки» (G7). По словам главы государства, объёмы ВВП стран, входящих в объединение, продолжают расти хорошими темпами.

Авторы Татьяна Миссуми