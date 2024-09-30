Готовится к переговорам: Критическая ситуация на Украине заставила Зеленского передумать
El Pais: Зеленский готовится к переговорам из-за проблем с ресурсами на Украине
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Украина столкнулась с проблемами в противостоянии России из-за истощения ресурсов, неподготовленности к зиме и переменчивой политики США перед выборами президента. В связи с этим Владимир Зеленский готовится к переговорам, сообщает испанская газета El Pais.
«Украина достигает предела своих мощностей и сталкивается с серьёзными проблемами в энергетике в преддверии зимы. Моральный дух граждан начинает ослабевать. Внешнее давление для переговоров растёт», — указано в статье.
Авторы материала уточнили, что глава киевского режима намерен нападениями на Курскую область и стремлением получить разрешение на удары вглубь РФ укрепить свою позицию на переговорах. Зеленский хочет зацепиться за что-то, «что изменит правила игры для того, чтобы Россия могла заключить мир». Однако визит бывшего юмориста в США перед грядущими выборами привёл к обвинениям о вмешательстве в американскую политику, поэтому судьба сотрудничества Киева и Вашингтона пока находится в подвешенном состоянии.
Напомним, Владимир Зеленский приезжал в США для представления своего «плана победы». Известно, что ради встречи с бывшим американским лидером Дональдом Трампом он даже отложил возвращение в Киев. Переговоры кандидата в президента США от республиканцев и бывшего юмориста продолжались около часа, в результате Трамп даже пообещал посетить Украину. Однако из США Зеленский вернулся с пустыми руками, что немногим позднее прокомментировал французский политик Флориан Филиппо. В офисе Зеленского назвали его поездку важной и непростой.