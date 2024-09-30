Украина столкнулась с проблемами в противостоянии России из-за истощения ресурсов, неподготовленности к зиме и переменчивой политики США перед выборами президента. В связи с этим Владимир Зеленский готовится к переговорам, сообщает испанская газета El Pais.

«Украина достигает предела своих мощностей и сталкивается с серьёзными проблемами в энергетике в преддверии зимы. Моральный дух граждан начинает ослабевать. Внешнее давление для переговоров растёт», — указано в статье.

Авторы материала уточнили, что глава киевского режима намерен нападениями на Курскую область и стремлением получить разрешение на удары вглубь РФ укрепить свою позицию на переговорах. Зеленский хочет зацепиться за что-то, «что изменит правила игры для того, чтобы Россия могла заключить мир». Однако визит бывшего юмориста в США перед грядущими выборами привёл к обвинениям о вмешательстве в американскую политику, поэтому судьба сотрудничества Киева и Вашингтона пока находится в подвешенном состоянии.