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30 сентября, 12:12

Готовится к переговорам: Критическая ситуация на Украине заставила Зеленского передумать

El Pais: Зеленский готовится к переговорам из-за проблем с ресурсами на Украине

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украина столкнулась с проблемами в противостоянии России из-за истощения ресурсов, неподготовленности к зиме и переменчивой политики США перед выборами президента. В связи с этим Владимир Зеленский готовится к переговорам, сообщает испанская газета El Pais.

«Украина достигает предела своих мощностей и сталкивается с серьёзными проблемами в энергетике в преддверии зимы. Моральный дух граждан начинает ослабевать. Внешнее давление для переговоров растёт», — указано в статье.

Авторы материала уточнили, что глава киевского режима намерен нападениями на Курскую область и стремлением получить разрешение на удары вглубь РФ укрепить свою позицию на переговорах. Зеленский хочет зацепиться за что-то, «что изменит правила игры для того, чтобы Россия могла заключить мир». Однако визит бывшего юмориста в США перед грядущими выборами привёл к обвинениям о вмешательстве в американскую политику, поэтому судьба сотрудничества Киева и Вашингтона пока находится в подвешенном состоянии.

Политолог раскрыл, почему Зеленского встретили в США без былого восторга
Политолог раскрыл, почему Зеленского встретили в США без былого восторга

Напомним, Владимир Зеленский приезжал в США для представления своего «плана победы». Известно, что ради встречи с бывшим американским лидером Дональдом Трампом он даже отложил возвращение в Киев. Переговоры кандидата в президента США от республиканцев и бывшего юмориста продолжались около часа, в результате Трамп даже пообещал посетить Украину. Однако из США Зеленский вернулся с пустыми руками, что немногим позднее прокомментировал французский политик Флориан Филиппо. В офисе Зеленского назвали его поездку важной и непростой.

Дарья Нарыкова
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