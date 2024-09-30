В офисе Зеленского сочли непростой его поездку в США

«Я оцениваю этот визит как непростой, очень непростой, но очень важный», — указал Ермак в украинском телеэфире.

По словам главы офиса Зеленского, поездка оказалась важной «и по содержанию, и по времени». Ермак призвал не забывать, что в настоящее время в Соединённых Штатах проходит очень напряжённая президентская кампания. Команда экс-юмориста не хотела бы сделать что-то, что могут использовать против самой Украины в последующих событиях, пояснил Ермак.