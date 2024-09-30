В офисе Зеленского сочли непростой его поездку в США
Ермак: Визит Зеленского в США был очень непростым, но важным
Владимир Зеленский в США. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Поездка Владимира Зеленского в США была очень непростой, но важной. Такое заявление сделал глава офиса главы киевского режима Андрей Ермак.
«Я оцениваю этот визит как непростой, очень непростой, но очень важный», — указал Ермак в украинском телеэфире.
По словам главы офиса Зеленского, поездка оказалась важной «и по содержанию, и по времени». Ермак призвал не забывать, что в настоящее время в Соединённых Штатах проходит очень напряжённая президентская кампания. Команда экс-юмориста не хотела бы сделать что-то, что могут использовать против самой Украины в последующих событиях, пояснил Ермак.
Напомним, что Владимир Зеленский приезжал в США для представления своего «плана победы». Известно, что ради встречи с бывшим американским лидером Дональдом Трампом он даже отложил возвращение в Киев. Переговоры кандидата в президента США от республиканцев и бывшего юмориста продолжались около часа, в результате американский политик даже пообещал посетить Незалежную. Однако из США Зеленский вернулся с пустыми руками, что немногим позднее прокомментировал французский политик Флориан Филиппо. А эксперты считают, что «тур» главы киевского режима был больше похож на фарс.