Зеленского холодно и со скептицизмом приняли в США, пишут СМИ
WSJ: Зеленский не добился целей своего визита в США
Визит Владимира Зеленского в США оказался безрезультатным, ведь главарю киевского режима не удалось достигнуть ни одной поставленной цели, в том числе по собственному «плану победы». Такое мнение выразила газета The Wall Street Journal (WSJ).
«Многообещающий» «план» Зеленского в администрации президента США восприняли холодно, так как предложенные шаги могли спровоцировать эскалацию конфликта. Издание также уточняет, что к преложенному плану действий в администрации отнеслись скептически, потребовав больше деталей. А «прохладный приём», оказанный главе киевского режима, послужил сигналом о сокращении его возможностей.
Напомним, что Владимир Зеленский приезжал в США для представления своего «плана победы». Известно, что ради встречи с Дональдом Трампом он даже отложил возвращение в Киев. Переговоры экс-президента США и Зеленского продолжались около часа, в результате американский политик даже пообещал посетить Незалежную. Однако вернулся из Штатов Зеленский с пустыми руками, что немногим позднее прокомментировал французский политик Флориан Филиппо.
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