Визит Владимира Зеленского в США оказался безрезультатным, ведь главарю киевского режима не удалось достигнуть ни одной поставленной цели, в том числе по собственному «плану победы». Такое мнение выразила газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Многообещающий» «план» Зеленского в администрации президента США восприняли холодно, так как предложенные шаги могли спровоцировать эскалацию конфликта. Издание также уточняет, что к преложенному плану действий в администрации отнеслись скептически, потребовав больше деталей. А «прохладный приём», оказанный главе киевского режима, послужил сигналом о сокращении его возможностей.