«Говорили на разных языках»: В Совфеде оценили переговоры Трампа и Зеленского в США

Встреча бывшего президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала, что между ними нет понимания по разрешению украинского кризиса. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации (Совфеда) по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Хотя очень напряжённый Зеленский время от времени кивал, говорили они с Трампом на разных языках», — написал Пушков в телеграм-канале.

Сенатор отметил, что никакого взаимопонимания между Трампом и Зеленским нет. Пушков добавил, что после переговоров с Зеленским кандидат в президенты США сказал, что «узнал многое», но в то же время не поменял своего мнения о необходимости закончить конфликт. Сенатор уточнил, что обе стороны явно говорили на «разных языках».