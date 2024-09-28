«Говорили на разных языках»: В Совфеде оценили переговоры Трампа и Зеленского в США
Сенатор Пушков заявил, что Трамп и Зеленский на встрече не нашли общего языка
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Встреча бывшего президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала, что между ними нет понимания по разрешению украинского кризиса. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации (Совфеда) по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Хотя очень напряжённый Зеленский время от времени кивал, говорили они с Трампом на разных языках», — написал Пушков в телеграм-канале.
Сенатор отметил, что никакого взаимопонимания между Трампом и Зеленским нет. Пушков добавил, что после переговоров с Зеленским кандидат в президенты США сказал, что «узнал многое», но в то же время не поменял своего мнения о необходимости закончить конфликт. Сенатор уточнил, что обе стороны явно говорили на «разных языках».
Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в США для представления своего «плана победы». Известно, что ради встречи с Дональдом Трампом он отложил возвращение в Киев. Переговоры бывшего президента США и Зеленского продолжались около часа, в результате американский политик даже пообещал посетить Незалежную.