«Позорное выступление»: На Западе подвели неутешительный для Зеленского итог встречи с Трампом

Встреча с бывшим президентом США и кандидатом на пост главы государства от республиканцев Дональдом Трампом стала позорной и нерезультативной для Владимира Зеленского. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.

Автор статьи пишет об «ужасе на лице Зеленского» во время встречи с Трампом и констатирует, что «химии между ними так и не произошло». Зеленский, по мнению немецкого журналиста, выглядел особенно неловко, когда экс-лидер Штатов упоминал о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным.