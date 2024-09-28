«Позорное выступление»: На Западе подвели неутешительный для Зеленского итог встречи с Трампом
Spiegel: Встреча Зеленского и Трампа показала, что между ними нет «химии»
Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке. Обложка © Сайт Зеленского
Встреча с бывшим президентом США и кандидатом на пост главы государства от республиканцев Дональдом Трампом стала позорной и нерезультативной для Владимира Зеленского. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.
«Позорное выступление с Трампом наверняка было низшей точкой в поездке Зеленского в США», — говорится в публикации.
Автор статьи пишет об «ужасе на лице Зеленского» во время встречи с Трампом и констатирует, что «химии между ними так и не произошло». Зеленский, по мнению немецкого журналиста, выглядел особенно неловко, когда экс-лидер Штатов упоминал о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным.
Как ранее сообщал Life.ru, Зеленский прибыл в Штаты для представления своего «плана победы». Известно, что ради встречи с Трампом он отложил возвращение в Киев. Переговоры бывшего президента США и Зеленского продолжались около часа, в результате американский политик даже пообещал посетить Украину.