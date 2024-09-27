«Очень содержательно»: Зеленский оценил прошедшую встречу с Трампом

Владимир Зеленский оценил встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке как содержательную. Об этом он заявил в телеграм-канале, отметив, что представил политику свой «план победы» и обсудил важные аспекты, касающиеся текущей ситуации.