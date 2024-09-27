Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 20:52

«Очень содержательно»: Зеленский оценил прошедшую встречу с Трампом

Зеленский назвал содержательной встречу с Трампом в Нью-Йорке

Владимир Зеленский оценил встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке как содержательную. Об этом он заявил в телеграм-канале, отметив, что представил политику свой «план победы» и обсудил важные аспекты, касающиеся текущей ситуации.

«Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Представил ему «план победы». Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия войны для нашего народа», — прокомментировал политик.

На Украине испугались увеличения давления на фронте после провала Зеленского в США
На Украине испугались увеличения давления на фронте после провала Зеленского в США

Как ранее сообщал Life.ru, Владимир Зеленский прибыл США для представления своего «плана победы». Известно, что ради встречи с бывшим президентом США Зеленский отложил возвращение в Киев. Переговоры Трампа и Зеленского продолжались около часа, в результате американский политик даже пообещал посетить Украину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Анатолий Цейко
  • Новости
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров