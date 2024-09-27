«Очень содержательно»: Зеленский оценил прошедшую встречу с Трампом
Зеленский назвал содержательной встречу с Трампом в Нью-Йорке
Владимир Зеленский оценил встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке как содержательную. Об этом он заявил в телеграм-канале, отметив, что представил политику свой «план победы» и обсудил важные аспекты, касающиеся текущей ситуации.
«Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Представил ему «план победы». Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия войны для нашего народа», — прокомментировал политик.
Как ранее сообщал Life.ru, Владимир Зеленский прибыл США для представления своего «плана победы». Известно, что ради встречи с бывшим президентом США Зеленский отложил возвращение в Киев. Переговоры Трампа и Зеленского продолжались около часа, в результате американский политик даже пообещал посетить Украину.
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