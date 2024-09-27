На Украине испугались увеличения давления на фронте после провала Зеленского в США
Дубинский: Провал Зеленского в США приведёт к усилению давления ВС РФ на фронте
После неудачного визита Владимира Зеленского в США Россия увеличится давление ВС России на фронте. Об этом в своём телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.
"В результате провального визита Зеленского и [главы офиса Зеленского Андрея] Ермака в США русские значительно усилят фронтовое давление. Очевидно, что лучшие бригады и техника были потеряны ради пиара, а теперь на линии обороны будут вынуждены сражаться насильно мобилизованные граждане", — прокомментировал политик.
Напомним, Зеленский приехал в США, чтобы пропиарить свой «план победы». Он решил показать его президенту Джо Байдену, кандидату в президенты Камале Харрис и её оппоненту Дональду Трампу. Зеленский понадеялся, что ставка сыграет, и США пойдут на поводу и помогут «украинским друзьям». Известно, что документ включает в себя пять пунктов. В Раде заявили, что визит Зеленского в Штаты провален из-за непомерных аппетитов Киева. Между сам Зеленский влип в скандал и спровоцировал в США расследование из-за визита на военный завод на родине Байдена.
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