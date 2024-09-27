На Украине испугались увеличения давления на фронте после провала Зеленского в США

После неудачного визита Владимира Зеленского в США Россия увеличится давление ВС России на фронте. Об этом в своём телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.

"В результате провального визита Зеленского и [главы офиса Зеленского Андрея] Ермака в США русские значительно усилят фронтовое давление. Очевидно, что лучшие бригады и техника были потеряны ради пиара, а теперь на линии обороны будут вынуждены сражаться насильно мобилизованные граждане", — прокомментировал политик.