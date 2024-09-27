Стало известно, кто стоит за скандальной поездкой Зеленского на военный завод в США

Визит Владимира Зеленского на военный завод в штате Пенсильвания был устроен при помощи Пентагона. Об этом пишет газета Hill, ссылаясь на слова неназванного высокопоставленного американского военного чиновника.

Он добавил, что должностные лица Пентагона и Госдепа приняли участие в мероприятии, связанном с военными поставками Киеву. Сперва они встретили Зеленского в международной воздушной гавани Ньюарк Либерти, а потом вместе вылетели в Пенсильванию.

Напомним, что Зеленский влип в политический скандал после поездки на военный завод в штате Пенсильвания, избиратели которого пока не склонились ни в пользу демократов, ни в пользу республиканцев. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал поездку прямым вмешательством во внутреннюю политику Штатов и потребовал уволить организовавшую мероприятие посла Украины в США Оксану Маркарову. Аналогичную оценку случившемуся дал и американский предприниматель Илон Маск. Любопытно, что в Белом доме открестились от ответственности за поездку и заявили, что её добивалась украинская сторона.