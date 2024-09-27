Стало известно, кто стоит за скандальной поездкой Зеленского на военный завод в США
Hill: В организации визита Зеленского на завод в Скрантоне участвовал Пентагон
Визит Владимира Зеленского на военный завод в штате Пенсильвания был устроен при помощи Пентагона. Об этом пишет газета Hill, ссылаясь на слова неназванного высокопоставленного американского военного чиновника.
«Полёт [в Пенсильванию] являлся миссией, профинансированной министерством обороны [Штатов]. Министерство обороны запросило военный воздушный транспорт для обеспечения перемещения высокопоставленных американских чиновников из госдепартамента и министерства обороны», — цитирует издание своего собеседника.
Он добавил, что должностные лица Пентагона и Госдепа приняли участие в мероприятии, связанном с военными поставками Киеву. Сперва они встретили Зеленского в международной воздушной гавани Ньюарк Либерти, а потом вместе вылетели в Пенсильванию.
Напомним, что Зеленский влип в политический скандал после поездки на военный завод в штате Пенсильвания, избиратели которого пока не склонились ни в пользу демократов, ни в пользу республиканцев. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал поездку прямым вмешательством во внутреннюю политику Штатов и потребовал уволить организовавшую мероприятие посла Украины в США Оксану Маркарову. Аналогичную оценку случившемуся дал и американский предприниматель Илон Маск. Любопытно, что в Белом доме открестились от ответственности за поездку и заявили, что её добивалась украинская сторона.
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