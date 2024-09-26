Иницитатива Киева: Белый дом снял ответственность за визит Зеленского на военный завод
Жан-Пьер: Инициатива визита Зеленского на военный завод шла от Киева
Владимир Зеленский на военном заводе в Пенсильвании. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Инициатива посещения Владимиром Зеленским военного завода в Пенсильвании шла от Киева, а не от американских властей. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Украинцы попросили посетить завод, на котором трудятся американские рабочие, производящие, как вы знаете, критически важные компоненты, которые украинские военные используют каждый день на передовой. Это исходило от украинцев, не от нас», — заявила представитель администрации.
Жан-Пьер попыталась оправдать прибытие Зеленского на предприятие на военно-транспортном самолёте. По её словам, для Штатов такая практика по обеспечению транспортом гостей-лидеров абсолютно нормальна. Пресс-секретарь также прокомментировала возмущения республиканцев из Конгресса, назвав их заявления «политическим трюком».
Напомним, Владимир Зеленский прибыл в США для выступления на Генеральной ассамблее ООН. Там он собирается показать президенту Джо Байдену, кандидатам в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу авторский «план победы». Но начал поездку глава киевского режима с посещения завода по производству снарядов ВСУ, где опять попросил увеличить поставки. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев осудил такое турне, обвинив лидера киевского режима в бессовестном подыгрывании кандидату в президенты США Камале Харрис.