Иницитатива Киева: Белый дом снял ответственность за визит Зеленского на военный завод

Инициатива посещения Владимиром Зеленским военного завода в Пенсильвании шла от Киева, а не от американских властей. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Украинцы попросили посетить завод, на котором трудятся американские рабочие, производящие, как вы знаете, критически важные компоненты, которые украинские военные используют каждый день на передовой. Это исходило от украинцев, не от нас», — заявила представитель администрации.