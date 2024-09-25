«Vade retro, Satana!» Медведев процитировал Евангелие после визита Зеленского на военный завод в США

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал разгромный пост на английском языке, обвинив Владимира Зеленского в бессовестном подыгрывании кандидату в президенты США Камале Харрис. Жёсткую реакцию политика вызвала поездка главаря киевского режима на завод по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания.

«Американская администрация визжит как резаная насчет «вмешательства других стран», в том числе России, в их выборы. В то же время безумный наркопрезидент Украины Зеленский бесстыдно подыгрывает Камале, посещая колеблющийся штат Пенсильвания», — обратил внимание Медведев на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).