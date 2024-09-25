«Vade retro, Satana!» Медведев процитировал Евангелие после визита Зеленского на военный завод в США
Медведев осудил визит заигрывающего с Харрис Зеленского на военный завод в США
Зеленский на заводе боеприпасов в Пенсильвании. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал разгромный пост на английском языке, обвинив Владимира Зеленского в бессовестном подыгрывании кандидату в президенты США Камале Харрис. Жёсткую реакцию политика вызвала поездка главаря киевского режима на завод по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания.
«Американская администрация визжит как резаная насчет «вмешательства других стран», в том числе России, в их выборы. В то же время безумный наркопрезидент Украины Зеленский бесстыдно подыгрывает Камале, посещая колеблющийся штат Пенсильвания», — обратил внимание Медведев на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
Твит он завершил крылатым выражением из Евангелия «Vade retro, Satana!» — «Уйди прочь, сатана».
Владимир Зеленский прибыл в США для выступления на Генеральной ассамблее ООН. Он собирается показать президенту Джо Байдену, кандидатам в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу авторский «план победы», разговоры о котором участились в последние недели. Однако начал свое турне глава киевского режима с посещения завода по производству снарядов ВСУ, где тут же принялся клянчить новые поставки. А на Совбезе ООН Зеленский снова отличился, призвав «принудить Россию к миру».