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25 сентября, 13:50

«Vade retro, Satana!» Медведев процитировал Евангелие после визита Зеленского на военный завод в США

Медведев осудил визит заигрывающего с Харрис Зеленского на военный завод в США

Зеленский на заводе боеприпасов в Пенсильвании. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Зеленский на заводе боеприпасов в Пенсильвании. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал разгромный пост на английском языке, обвинив Владимира Зеленского в бессовестном подыгрывании кандидату в президенты США Камале Харрис. Жёсткую реакцию политика вызвала поездка главаря киевского режима на завод по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания.

«Американская администрация визжит как резаная насчет «вмешательства других стран», в том числе России, в их выборы. В то же время безумный наркопрезидент Украины Зеленский бесстыдно подыгрывает Камале, посещая колеблющийся штат Пенсильвания», — обратил внимание Медведев на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Твит он завершил крылатым выражением из Евангелия «Vade retro, Satana!» — «Уйди прочь, сатана».

Песков назвал фатальной ошибкой слова Зеленского о принуждении России к миру
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Владимир Зеленский прибыл в США для выступления на Генеральной ассамблее ООН. Он собирается показать президенту Джо Байдену, кандидатам в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу авторский «план победы», разговоры о котором участились в последние недели. Однако начал свое турне глава киевского режима с посещения завода по производству снарядов ВСУ, где тут же принялся клянчить новые поставки. А на Совбезе ООН Зеленский снова отличился, призвав «‎принудить Россию к миру».

Андрей Бражников
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