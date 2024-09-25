Песков назвал фатальной ошибкой слова Зеленского о принуждении России к миру
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Россию нельзя принудить к миру, а заявления об обратном, сделанные Владимиром Зеленским в Совбезе ООН, являются фатальной ошибкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Позиция, основанная на попытках принуждения России, является абсолютно фатальной ошибкой. Принудить РФ к миру невозможно. Россия, собственно, является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ её безопасности и выполнения задач, которые стоят перед СВО. Без достижения этих целей принудить Россию невозможно», — пояснил представитель Кремля.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что конфликт Украины с Россией нельзя разрешить за столом переговоров. По его мнению, для этого «нужны действия». Украинский политик сообщил, что Россию можно только принудить к миру. А заставить Москву согласиться на условия Киева Зеленскому якобы поможет разработанный им «план победы».