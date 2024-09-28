«День, когда он умер!»: Во Франции «похоронили» Зеленского после позорного визита в США
Филиппо: Зеленский возвращается в Киев с пустыми руками после визита в США
Поездка Владимира Зеленского в США оказалась нерезультативной, ведь ему не удалось добиться ни одной поставленной цели. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.
«День, когда Зеленский умер! На Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе ничего не пошло по плану Зеленского», — написал он.
Политик отметил, что главарь киевского режима потерпел неудачу в обсуждении ключевого момента — разрешения бить по территории РФ дальнобойными ракетами. При этом, с его слов, поражение ВСУ в Донбассе для всех уже стало общепризнанным фактом. Довершило ситуацию то, что кандидат в президенты Штатов, республиканец Дональд Трамп поставил Зеленского на место во время встречи заявлением о том, что он находится в хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным.
Филиппо также упомянул, что во французскую прессу начали просачиваться подробности зверских методов мобилизации на Украине. Но всё это напрасно, ведь внимание мирового сообщества на себя перетянули события на Ближнем Востоке. Поэтому Зеленский и уезжает из Штатов «с пустыми руками», подытожил политик.
Напомним, что Владимир Зеленский приезжал в США для представления своего «плана победы». Известно, что ради встречи с Дональдом Трампом он даже отложил возвращение в Киев. Переговоры экс-президента США и Зеленского продолжались около часа, в результате американский политик даже пообещал посетить Незалежную.
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