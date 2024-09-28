Поездка Владимира Зеленского в США оказалась нерезультативной, ведь ему не удалось добиться ни одной поставленной цели. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«День, когда Зеленский умер! На Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе ничего не пошло по плану Зеленского», — написал он.

Политик отметил, что главарь киевского режима потерпел неудачу в обсуждении ключевого момента — разрешения бить по территории РФ дальнобойными ракетами. При этом, с его слов, поражение ВСУ в Донбассе для всех уже стало общепризнанным фактом. Довершило ситуацию то, что кандидат в президенты Штатов, республиканец Дональд Трамп поставил Зеленского на место во время встречи заявлением о том, что он находится в хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным.