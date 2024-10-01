Измученные командиры ВСУ с передовой потребовали переговоров с Россией
FT: Бойцы ВСУ с передовой выступили за переговоры, опасаясь вечного конфликта
Украинские военные на передовой выступают за переговоры с Россией из страха, что конфликт может затянуться навечно. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на солдат.
«Теперь я за переговоры», — признался газете командир ВСУ по имени Юрий, отметив, что его пугает перспектива нескончаемого конфликта.
Издание пообщалось и с другими украинскими солдатами, которые тоже жаждут переговоров. Так, командир батальона Михаил говорит, что сложно представить достижение ВСУ цели по возвращению к границам 1991 года.
К слову, на прошлой неделе Владимир Зеленский был в США, где представил свой так называемый «план победы». В документе содержится много запросов на поставки нового оружия, вступление Украины в НАТО и разрешение наносить удары вглубь России, однако там нет всеобъемлющей стратегии завершения конфликта. Кроме того, план Зеленского вообще не подразумевает мирных переговоров.
Telegram/Zelenskiy / Official