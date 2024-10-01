Измученные командиры ВСУ с передовой потребовали переговоров с Россией

Украинские военные на передовой выступают за переговоры с Россией из страха, что конфликт может затянуться навечно. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на солдат.

«Теперь я за переговоры», — признался газете командир ВСУ по имени Юрий, отметив, что его пугает перспектива нескончаемого конфликта.