Министр обороны Украины уволил трёх своих замов и госсекретаря

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о подаче в кабмин прошений об увольнении трёх своих заместителей и трех своих замов и госсекретаря : Станислава Гайдера, Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган. О том, кого он возьмёт в команду вместо них, глава МО пообещал сообщить позже.

Умеров объяснил кадровые перестановки тем, что «все процессы в ВСУ должны быть чёткими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы». Один из уволенных замов – Гайдер – займёт должность руководителя Офиса министра. Других деталей он не привёл, но также заявил о реформе системы оборонных закупок.

При этом украинские СМИ сообщили о возможном увольнении главы военной разведки страны Кирилла Буданова*. Владимир Зеленский мог принять такое решение из-за провального прорыва на территорию Курской области.