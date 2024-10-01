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1 октября, 05:51

Министр обороны Украины уволил трёх своих замов и госсекретаря

Министр обороны Украины Умеров подал прошения об увольнении трёх своих замов

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Обложка © Telegram / Міністерство оборони України

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Обложка © Telegram / Міністерство оборони України

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о подаче в кабмин прошений об увольнении трёх своих заместителей и трех своих замов и госсекретаря : Станислава Гайдера, Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган. О том, кого он возьмёт в команду вместо них, глава МО пообещал сообщить позже.

Умеров объяснил кадровые перестановки тем, что «все процессы в ВСУ должны быть чёткими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы». Один из уволенных замов – Гайдер – займёт должность руководителя Офиса министра. Других деталей он не привёл, но также заявил о реформе системы оборонных закупок.

Умеров может стать жертвой конфликта Буданова* и Ермака, считают на Украине
Умеров может стать жертвой конфликта Буданова* и Ермака, считают на Украине

При этом украинские СМИ сообщили о возможном увольнении главы военной разведки страны Кирилла Буданова*. Владимир Зеленский мог принять такое решение из-за провального прорыва на территорию Курской области.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Андрей Бражников
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