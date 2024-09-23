Умеров может стать жертвой конфликта Буданова* и Ермака, считают на Украине
«Страна.ua»: Увольнение замов Буданова* связано с его конфликтом с Ермаком
Андрей Ермак и Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / EPA, © Wikipedia / Yevheniy Shynkar
Отставка заместителей начальника Главного управления разведки без ведома руководителя главы ведомства Кирилла Буданова* активизировала его конфликт с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом сообщает украинское СМИ «Страна.ua».
«Глава военной разведки остаётся одним из немногих альтернативных Ермаку влиятельных людей в ближайшем окружении Владимира Зеленского. И в ближайшее время [Ермак] может добиться и увольнения самого Буданова*», — поясняется в публикации.
Предполагается, что в опалу может попасть и глава Минобороны Рустем Умеров. Также издание отмечает версию, что его не тронут, но вот заместителей — вполне.
Недавно украинские СМИ сообщили о возможном увольнении главы военной разведки страны Кирилла Буданова*. Владимир Зеленский мог принять такое решение из-за провального прорыва на территорию Курской области.
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.