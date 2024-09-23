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23 сентября, 01:02

Украинский политик раскрыл, почему Буданову* грозит отставка

Политик Василец: Буданова* могут уволить из-за провала вылазки в Курскую область

Украинские СМИ сообщают о возможном увольнении главы военной разведки страны Кирилла Буданова*. Владимир Зеленский мог принять такое решение из-за провала вылазки ВСУ в Курскую область, считает украинский политик, глава партии «Держава», общественный деятель Дмитрий Василец.

По его словам, Буданов* убеждал, что Киев сможет захватить Курскую АЭС, однако оба захода ВСУ на стратегический объект провалились.

«Убедили американских и британских хозяев, что смогут это сделать, если им дадут полный карт-бланш на использование различных военных бригад. И, после того как второй раз это всё навернулось, тогда, по нашим данным, был уже очень серьёзный разговор с Киевом», — сказал Василец «Царьграду».

Также он не исключил, что Буданов* в будущем попытается организовать ликвидацию Зеленского, хотя сейчас такой информации в политическом сообществе нет, несмотря на разнообразные слухи.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что на Украине могут снять с руководящих постов главу Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Кирилла Буданова* и самого министра обороны Рустема Умерова. По словам инсайдеров, на должность главы ГУР, вероятно, назначат начальника Службы внешней разведки Незалежной Олега Иващенко.

Министр обороны Украины уволил двух заместителей Буданова* без его ведома
Министр обороны Украины уволил двух заместителей Буданова* без его ведома

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

ТАСС / AP

Никита Никонов
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