СМИ узнали о планах Украины избавиться от Буданова* и Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров и руководитель ГУР Кирилл Буданов* могут вскоре покинуть свои посты. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

«В отставку со своих постов могут быть отправлены министр обороны Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов*», — указано в материале.

По словам собеседника издания, на должность главы ГУР, вероятно, назначат начальника Службы внешней разведки Незалежной Олега Иващенко. А Умеров может заменить его на посту главы СВР. Издание отмечает, что в последнее время министр обороны Украины всё чаще подвергается критике от близких к западным структурам активистов.

Кстати, сегодня в украинской прессе появилось сообщение о том, что Умеров снял с должностей двоих замов Буданова*, не поставив руководителя ГУР в известность. Предварительно, уволены были Виктор Зайцев и Игорь Остапенко. Кроме того, есть версия это решение было принято в офисе Владимира Зеленского, чтобы ослабить влияние Буданова*.