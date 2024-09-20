Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 18:28

СМИ узнали о планах Украины избавиться от Буданова* и Умерова

«Страна.ua»: Умерова и Буданова* могут отправить в отставку

Глава ГУР Кирилл Буданов* и министр обороны Украины Рустем Умеров. Обложка © ГУР МО Украины, wikipedia

Глава ГУР Кирилл Буданов* и министр обороны Украины Рустем Умеров. Обложка © ГУР МО Украины, wikipedia

Министр обороны Украины Рустем Умеров и руководитель ГУР Кирилл Буданов* могут вскоре покинуть свои посты. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

«В отставку со своих постов могут быть отправлены министр обороны Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов*», — указано в материале.

По словам собеседника издания, на должность главы ГУР, вероятно, назначат начальника Службы внешней разведки Незалежной Олега Иващенко. А Умеров может заменить его на посту главы СВР. Издание отмечает, что в последнее время министр обороны Украины всё чаще подвергается критике от близких к западным структурам активистов.

В Сирии уличили Буданова* в вербовке террористов для операций ВСУ против России
В Сирии уличили Буданова* в вербовке террористов для операций ВСУ против России

Кстати, сегодня в украинской прессе появилось сообщение о том, что Умеров снял с должностей двоих замов Буданова*, не поставив руководителя ГУР в известность. Предварительно, уволены были Виктор Зайцев и Игорь Остапенко. Кроме того, есть версия это решение было принято в офисе Владимира Зеленского, чтобы ослабить влияние Буданова*.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Кирилл Буданов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров