Министр обороны Украины уволил двух заместителей Буданова* без его ведома

Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки (ГУР) без ведома самого Кирилла Буданова*. Как пишет издание «Бабель», речь идёт о Викторе Зайцеве и Игоре Остапенко. Их называют людьми бывшего министра обороны, а ныне посла в Словении Андрея Тарана.

«Зайцева и Остапенко уволили около недели назад. С Будановым увольнения не согласовывали и не советовались с ним по этому поводу», — говорится в сообщении.

Ряд источников считает, что решение было принято Офисом Владимира Зеленского, чтобы ослабить Буданова*.