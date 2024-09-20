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20 сентября, 11:26

Министр обороны Украины уволил двух заместителей Буданова* без его ведома

Рустем Умеров и Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / EPA, AP

Рустем Умеров и Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / EPA, AP

Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки (ГУР) без ведома самого Кирилла Буданова*. Как пишет издание «Бабель», речь идёт о Викторе Зайцеве и Игоре Остапенко. Их называют людьми бывшего министра обороны, а ныне посла в Словении Андрея Тарана.

«Зайцева и Остапенко уволили около недели назад. С Будановым увольнения не согласовывали и не советовались с ним по этому поводу», — говорится в сообщении.

Ряд источников считает, что решение было принято Офисом Владимира Зеленского, чтобы ослабить Буданова*.

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А ранее экс-сотрудник СБУ рассказал о борьбе Буданова* и нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского.

* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Александра Вишнякова
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