Налаженное производство в России оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» вкупе с большим количеством выпускаемых управляемых авиабомб создаёт большие проблемы как для Вооружённых сил Украины, так и для объектов критической инфраструктуры страны. Об этом в рамках конференции «Ялтинская европейская стратегия» заявил глава ГУР Незалежной Кирилл Буданов*.