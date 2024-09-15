Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 00:45

Буданов испугался за ВСУ от темпов российской оборонки

Буданов*: Массовое производство «Искандеров» в России создаёт для ВСУ проблемы

Налаженное производство в России оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» вкупе с большим количеством выпускаемых управляемых авиабомб создаёт большие проблемы как для Вооружённых сил Украины, так и для объектов критической инфраструктуры страны. Об этом в рамках конференции «Ялтинская европейская стратегия» заявил глава ГУР Незалежной Кирилл Буданов*.

Не меньшую обеспокоенность у Киева вызывают союзники Москвы, которые тоже вносят вклад в удары по военным объектам ВСУ, посетовал генерал-лейтенант. Самой эффективной помощью отличилась Северная Корея, утверждает Буданов*.

«Они поставляют огромное количество артиллерийских боеприпасов», — добавил он, не приведя доказательств.

Наводит ужас на врага: Российский «Искандер-М» безжалостно уничтожает ВСУ и важные объекты на Украине
Наводит ужас на врага: Российский «Искандер-М» безжалостно уничтожает ВСУ и важные объекты на Украине

Минобороны сообщает об успешном применении ОТРК «Искандер» в зоне СВО едва ли не ежесуточно. Из последних достижений комплекса уничтожение американской РСЗО М270 MLRS, ликвидация полсотни французских наёмников и отправка в утиль немецкой станции контрбатарейной борьбы Cobra.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Обложка ©

Telegram / Начальник ГУР МО України

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Кирилл Буданов
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров