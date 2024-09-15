Буданов испугался за ВСУ от темпов российской оборонки
Буданов*: Массовое производство «Искандеров» в России создаёт для ВСУ проблемы
Налаженное производство в России оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» вкупе с большим количеством выпускаемых управляемых авиабомб создаёт большие проблемы как для Вооружённых сил Украины, так и для объектов критической инфраструктуры страны. Об этом в рамках конференции «Ялтинская европейская стратегия» заявил глава ГУР Незалежной Кирилл Буданов*.
Не меньшую обеспокоенность у Киева вызывают союзники Москвы, которые тоже вносят вклад в удары по военным объектам ВСУ, посетовал генерал-лейтенант. Самой эффективной помощью отличилась Северная Корея, утверждает Буданов*.
«Они поставляют огромное количество артиллерийских боеприпасов», — добавил он, не приведя доказательств.
Минобороны сообщает об успешном применении ОТРК «Искандер» в зоне СВО едва ли не ежесуточно. Из последних достижений комплекса уничтожение американской РСЗО М270 MLRS, ликвидация полсотни французских наёмников и отправка в утиль немецкой станции контрбатарейной борьбы Cobra.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Telegram / Начальник ГУР МО України