Неудачная высадка украинских сил специального назначения на платформах в Чёрном море может быть признаком внутренней борьбы за власть между ключевыми фигурами военного руководства Незалежной. По информации, предоставленной ТАСС экс-сотрудником СБУ Василием Прозоровым, данная операция отражает конфликт между главой Главного управления разведки Минобороны страны Кириллом Будановым** и главкомом ВСУ Александром Сырским.

Собеседник ТАСС высказал мнение, что попытка высадки на платформы в Чёрном море может быть результатом этого внутреннего противостояния. По его словам, все рейды, предпринятые в 2023 и 2024 годах, в том числе те, что проводились под эгидой Русского добровольческого корпуса* (РДК*), были операциями подчинённых Буданова**. Таким образом, провал этой операции может сигнализировать о серьёзных разногласиях внутри украинского военного руководства.