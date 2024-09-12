Экс-сотрудник СБУ рассказал о борьбе Буданова** и Сырского
Прозоров: Провал высадки на Чёрном море связан с борьбой Буданова** и Сырского
По мнению экс-сотрудника СБУ, провал ВСУ на Чёрном море говорит о разногласиях между Сырским и Будановым**. Обложка © ТАСС / Roman Chop
Неудачная высадка украинских сил специального назначения на платформах в Чёрном море может быть признаком внутренней борьбы за власть между ключевыми фигурами военного руководства Незалежной. По информации, предоставленной ТАСС экс-сотрудником СБУ Василием Прозоровым, данная операция отражает конфликт между главой Главного управления разведки Минобороны страны Кириллом Будановым** и главкомом ВСУ Александром Сырским.
Собеседник ТАСС высказал мнение, что попытка высадки на платформы в Чёрном море может быть результатом этого внутреннего противостояния. По его словам, все рейды, предпринятые в 2023 и 2024 годах, в том числе те, что проводились под эгидой Русского добровольческого корпуса* (РДК*), были операциями подчинённых Буданова**. Таким образом, провал этой операции может сигнализировать о серьёзных разногласиях внутри украинского военного руководства.
Ранее генерал-майор запаса и депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев осудил попытку захвата российской буровой установки «Крым-2» со стороны Вооружённых сил Украины, назвав её пиратством. В своём комментарии для РИА «Новости» Ивлев заявил, что действия ВСУ, вооружённых современным оружием НАТО и действующих с американских катеров Willard Sea Force, напоминают действия фашистских пиратов.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.
** Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.