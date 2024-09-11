МО: Медийная операция Киева к приезду представителей США «захлебнулась в крови»

Попытка ВСУ захватить буровую установку «Крым-2» в Чёрном море является медийной операцией, которая была приурочена к приезду в Киев представителей европейских стран и США, однако она по итогу «захлебнулась в крови» украинских военных. Об этом в среду, 11 сентября, заявили в Министерстве обороны России.

«Очередная приуроченная к приезду 11 сентября на Украину высоких представителей США и европейских стран медийная операция киевского режима в акватории Чёрного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.