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11 сентября, 12:49

МО: Медийная операция Киева к приезду представителей США «захлебнулась в крови»

Попытка ВСУ захватить буровую установку «Крым-2» в Чёрном море является медийной операцией, которая была приурочена к приезду в Киев представителей европейских стран и США, однако она по итогу «захлебнулась в крови» украинских военных. Об этом в среду, 11 сентября, заявили в Министерстве обороны России.

«Очередная приуроченная к приезду 11 сентября на Украину высоких представителей США и европейских стран медийная операция киевского режима в акватории Чёрного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

По данным Минобороны РФ, киевский режим направил на захват установки 14 американских катеров Willard Sea Force. Черноморский флот и военнослужащие ВС РФ потопили восемь катеров противника, уничтожив при этом до украинских 80 солдат. А оставшиеся шесть судов противника ретировались, даже не попытавшись забрать раненных.

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В среду, 11 сентября, в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми. Сообщается, что главная цель визита — заявить о разрешении ВСУ наносить удары вглубь территории России ракетами ATACMS. В Госдуме заявили, что данное решение Запада никак не повлияет на ход СВО. Кроме того, сегодня в украинскую столицу приехали литовский президент Гитанас Науседа, латвийский премьер Эвика Силиня и глава чешского сената Милош Выстрчил. Все трое будут участвовать в саммите так называемой «Крымской платформы».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Никита Осипов
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