Закончим конфликт за пару часов: В ГД предостерегли Киев от ударов по РФ мощным западным оружием
Депутат Свинцов: Разрешение Киеву бить по России ATACMS не повлияет на ход СВО
Практически каждый день российская ПВО успешно борется с атаками дальнобойных беспилотников ВСУ по территории РФ. Поэтому разрешение Украине бить западными ракетами по России абсолютно на поле боя не изменит. Российское ПВО уже научилась сбивать эти снаряды на линии фронта, подчеркнул в разговоре с Life.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов.
Российское ПВО успешно борется с ними (ракетами — прим. Life.ru). Конечно, ни одно ПВО в мире не может на 100% перекрыть безопасно территорию, тем не менее, какого-то существенного ущерба эти удары российской стороне не нанесут. Поэтому российские вооружённые силы последние месяцы очень активно идут вперёд, освобождают каждый день новые населённые пункты и по всей видимости, продолжат своё наступление вплоть до границы с Польшей.
Парламентарий добавил, что сплочённый народ России выстоит перед любимыми напастями и не отступит. Армия РФ делает сегодня победоносные шаги, отметил Свинцов.
«Мы идём вперёд. Все возможные виды вооружения, которые сегодня против нас использует противник, мы уже в бою видели и ко всему готовы. Поэтому то вооружение, которое сегодня массово производится в России, абсолютно превосходит большинство западных аналогов, это собственно и видно на линии фронта», — подчеркнул Свинцов.
Подводя итог, депутат напомнил, что в том случае, если противник перейдёт черту и начнёт использовать более мощное оружие, Россия непременно ответит тем же, закончив данный конфликт всего за несколько часов.
Напомним, в последние дни в США и Киеве идёт активное обсуждение темы ударов по территории РФ американским дальнобойным оружием. В Белом доме неоднократно заявляли, что выступают против атак вглубь РФ, ОДНАКО там допускают такую возможность. Эта тема будет обсуждаться президентом США Джо Байденом и премьером Британии Киром Стармером 13 сентября. Также есть сведения, что американский госсекретарь Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми сегодня объявят о разрешении ВСУ наносить удары вглубь территории России ракетами ATACMS. В Кремле уже прокомментировали ситуацию.
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