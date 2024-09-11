Практически каждый день российская ПВО успешно борется с атаками дальнобойных беспилотников ВСУ по территории РФ. Поэтому разрешение Украине бить западными ракетами по России абсолютно на поле боя не изменит. Российское ПВО уже научилась сбивать эти снаряды на линии фронта, подчеркнул в разговоре с Life.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Российское ПВО успешно борется с ними (ракетами — прим. Life.ru). Конечно, ни одно ПВО в мире не может на 100% перекрыть безопасно территорию, тем не менее, какого-то существенного ущерба эти удары российской стороне не нанесут. Поэтому российские вооружённые силы последние месяцы очень активно идут вперёд, освобождают каждый день новые населённые пункты и по всей видимости, продолжат своё наступление вплоть до границы с Польшей. Андрей Свинцов Депутат Госдумы

Парламентарий добавил, что сплочённый народ России выстоит перед любимыми напастями и не отступит. Армия РФ делает сегодня победоносные шаги, отметил Свинцов.

«Мы идём вперёд. Все возможные виды вооружения, которые сегодня против нас использует противник, мы уже в бою видели и ко всему готовы. Поэтому то вооружение, которое сегодня массово производится в России, абсолютно превосходит большинство западных аналогов, это собственно и видно на линии фронта», — подчеркнул Свинцов.