В Киев прибыли сразу три представителя европейских стран, чтобы обсуждать будущее Крыма
В Киев прибыли президент Литвы, премьер-министр Латвии и глава Сената Чехии
Гитанас Науседа, Эвика Силиня, Милош Выстрчил. Обложка © Wikipedia, © Wikipedia / Saeima, David Sedlecký
В среду, 11 сентября, в Киев прибыли сразу три представителя европейских государств. В украинскую столицу приехали литовский президент Гитанас Науседа, латвийский премьер Эвика Силиня и глава чешского сената Милош Выстрчил. Об этом они написали на своих страницах в социальной сети X.
«Латвия будет с украинским народом и всегда будет поддерживать Украину на пути в Евросоюз и НАТО» — сообщила Силиня, сопроводив пост видео с вокзального перрона.
Украинские СМИ отмечают, что все трое будут участвовать в саммите так называемой «Крымской платформы». Это организованная киевским режимом в 2021 году международная площадка, где представители разных государств и организаций вместе с экспертами обсуждают «будущее полуострова».
К слову, в последние дни на Западе и на Украине активно обсуждается и тема ударов по территории России американским дальнобойным оружием. В Белом доме неоднократно заявляли, что выступают против атак вглубь России, но, тем не менее, там допускают такую возможность. 13 сентября этот вопрос будет обсуждаться на встрече президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера. Кроме того, появились сведения, что американский госсекретарь Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми посетят Киев, чтобы заявить о позволении ВСУ наносить удары вглубь территории России ракетами ATACMS.