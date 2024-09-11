В Киев прибыли сразу три представителя европейских стран, чтобы обсуждать будущее Крыма

В среду, 11 сентября, в Киев прибыли сразу три представителя европейских государств. В украинскую столицу приехали литовский президент Гитанас Науседа, латвийский премьер Эвика Силиня и глава чешского сената Милош Выстрчил. Об этом они написали на своих страницах в социальной сети X.

«Латвия будет с украинским народом и всегда будет поддерживать Украину на пути в Евросоюз и НАТО» — сообщила Силиня, сопроводив пост видео с вокзального перрона.