Операция ВСУ по захвату буровой установки у Крыма закончилась тотальным провалом
МО: ВС РФ сорвали попытку ВСУ захватить самоподъёмную буровую установку «Крым-2»
Российские военные сорвали попытку ВМС Украины захватить самоподъёмную буровую установку «Крым-2». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Киев направил на захват установки 14 американских катеров Willard Sea Force. Черноморский флот и военнослужащие потопили восемь катеров противника, уничтожив при этом до украинских 80 бойцов.
Оставшиеся шесть катеров противника сбежали, даже не попытавшись забрать раненых.
Ранее в Чёрном море уничтожили катера-камикадзе ВСУ, следовавшие в сторону Крыма. Минобороны показало видео ликвидации надводных дронов противника.
ТАСС / Сергей Мальгавко