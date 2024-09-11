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11 сентября, 12:08

Операция ВСУ по захвату буровой установки у Крыма закончилась тотальным провалом

МО: ВС РФ сорвали попытку ВСУ захватить самоподъёмную буровую установку «Крым-2»

Российские военные сорвали попытку ВМС Украины захватить самоподъёмную буровую установку «Крым-2». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Киев направил на захват установки 14 американских катеров Willard Sea Force. Черноморский флот и военнослужащие потопили восемь катеров противника, уничтожив при этом до украинских 80 бойцов.

Оставшиеся шесть катеров противника сбежали, даже не попытавшись забрать раненых.

В Киев прибыли сразу три представителя европейских стран, чтобы обсуждать будущее Крыма
В Киев прибыли сразу три представителя европейских стран, чтобы обсуждать будущее Крыма

Ранее в Чёрном море уничтожили катера-камикадзе ВСУ, следовавшие в сторону Крыма. Минобороны показало видео ликвидации надводных дронов противника.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Никонов
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