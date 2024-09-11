Операция ВСУ по захвату буровой установки у Крыма закончилась тотальным провалом

Российские военные сорвали попытку ВМС Украины захватить самоподъёмную буровую установку «Крым-2». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Киев направил на захват установки 14 американских катеров Willard Sea Force. Черноморский флот и военнослужащие потопили восемь катеров противника, уничтожив при этом до украинских 80 бойцов.

Оставшиеся шесть катеров противника сбежали, даже не попытавшись забрать раненых.