Очистили акваторию: Появилось эпичное видео уничтожения катеров-камикадзе ВСУ в Чёрном море
МО РФ показало видео уничтожения четырёх безэкипажных катеров ВСУ в Чёрном море
Пресс-служба Минобороны России обнародовала видео уничтожения четырёх безэкипажных катеров ВСУ. Боевая задача была выполнена силами Черноморского флота в северо-западной части акватории Чёрного моря.
Уничтожение четырёх безэкипажных катеров ВСУ в акватории Чёрного моря. Видео © Telegram / Минобороны России
«Силами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
На кадрах видны горящие морские дроны и яркая вспышка, похожая на взрыв.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью над российскими регионами силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Два дрона были уничтожены над территорией Белгородской области и по одному — над Курской областью и над акваторией Чёрного моря.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России