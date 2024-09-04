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4 сентября, 09:17

Очистили акваторию: Появилось эпичное видео уничтожения катеров-камикадзе ВСУ в Чёрном море

МО РФ показало видео уничтожения четырёх безэкипажных катеров ВСУ в Чёрном море

Пресс-служба Минобороны России обнародовала видео уничтожения четырёх безэкипажных катеров ВСУ. Боевая задача была выполнена силами Черноморского флота в северо-западной части акватории Чёрного моря.

Уничтожение четырёх безэкипажных катеров ВСУ в акватории Чёрного моря. Видео © Telegram / Минобороны России

«Силами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

На кадрах видны горящие морские дроны и яркая вспышка, похожая на взрыв.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью над российскими регионами силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Два дрона были уничтожены над территорией Белгородской области и по одному — над Курской областью и над акваторией Чёрного моря.

ВС РФ дронами уничтожили бронемашину Humvee ВСУ в Харьковской области
ВС РФ дронами уничтожили бронемашину Humvee ВСУ в Харьковской области
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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