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12 сентября, 02:23

«Пираты с трезубцем на борту»: В Госдуме осудили попытку ВСУ захватить установку «Крым-2»

Депутат ГД Ивлев назвал ВСУ пиратами после попытки захвата установки «Крым-2»

Попытка захвата российской буровой установки «Крым-2» со стороны Вооружённых сил Украины является пиратством. Такую оценку действиям ВСУ в беседе с РИА «Новости» дал генерал-майор запаса и депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев в своём комментарии.

«В Чёрном море действуют фашиствующие пираты, вооружённые современным оружием НАТО на американских катерах Willard Sea Force с трезубцем на борту. Они пытались захватить буровую установку, находящуюся в зоне исключительных экономических интересов России, демонстрируя при этом откровенную агрессию и пиратские методы», — отметил Ивлев.

Он также сообщил, что российские военнослужащие оказали достойное сопротивление и отбили атаку. В результате противник был вынужден отступить, оставив на поле боя раненых и тонущих бойцов.

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Напомним, ранее сообщалось, что российские военные успешно сорвали попытку Военно-морских сил Украины захватить самоподъёмную буровую установку «Крым-2» в Чёрном море. Министерство обороны РФ подтвердило, что Киев отправил 14 американских катеров Willard Sea Force для операции, однако российские силы потопили восемь из них и уничтожили до 80 украинских бойцов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Кирилл Сосновских
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