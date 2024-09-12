«Пираты с трезубцем на борту»: В Госдуме осудили попытку ВСУ захватить установку «Крым-2»
Депутат ГД Ивлев назвал ВСУ пиратами после попытки захвата установки «Крым-2»
Попытка захвата российской буровой установки «Крым-2» со стороны Вооружённых сил Украины является пиратством. Такую оценку действиям ВСУ в беседе с РИА «Новости» дал генерал-майор запаса и депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев в своём комментарии.
«В Чёрном море действуют фашиствующие пираты, вооружённые современным оружием НАТО на американских катерах Willard Sea Force с трезубцем на борту. Они пытались захватить буровую установку, находящуюся в зоне исключительных экономических интересов России, демонстрируя при этом откровенную агрессию и пиратские методы», — отметил Ивлев.
Он также сообщил, что российские военнослужащие оказали достойное сопротивление и отбили атаку. В результате противник был вынужден отступить, оставив на поле боя раненых и тонущих бойцов.
Напомним, ранее сообщалось, что российские военные успешно сорвали попытку Военно-морских сил Украины захватить самоподъёмную буровую установку «Крым-2» в Чёрном море. Министерство обороны РФ подтвердило, что Киев отправил 14 американских катеров Willard Sea Force для операции, однако российские силы потопили восемь из них и уничтожили до 80 украинских бойцов.
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