Попытка захвата российской буровой установки «Крым-2» со стороны Вооружённых сил Украины является пиратством. Такую оценку действиям ВСУ в беседе с РИА «Новости» дал генерал-майор запаса и депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев в своём комментарии.

«В Чёрном море действуют фашиствующие пираты, вооружённые современным оружием НАТО на американских катерах Willard Sea Force с трезубцем на борту. Они пытались захватить буровую установку, находящуюся в зоне исключительных экономических интересов России, демонстрируя при этом откровенную агрессию и пиратские методы», — отметил Ивлев.

Он также сообщил, что российские военнослужащие оказали достойное сопротивление и отбили атаку. В результате противник был вынужден отступить, оставив на поле боя раненых и тонущих бойцов.