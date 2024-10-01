На Западе отметили растущую готовность Киева к переговорам
FT: Киев теперь намного охотнее готов говорить о прекращении огня с Россией
Киев готов обсуждать варианты прекращения огня и территориальных уступок для разрешения конфликта с Россией в значительно большей степени, чем раньше. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов, принимавших участие в ГА ООН.
«Произошли серьёзные перемены в тоне и содержании разговоров вокруг потенциального урегулирования [конфликта] <...> Со стороны украинских чиновников больше открытости к обсуждению возможности согласовать прекращение огня», — говорится в материале.
Как утверждают собеседники издания, новый министр иностранных дел Незалежной Андрей Сибига во время недавнего визита в Штаты обсуждал с западными политиками перспективные компромиссные возможности урегулирования конфликта. При этом Сибига показал себя, как дипломат с более прагматичными взглядами на территориальные уступки, чем его предшественник по должности Дмитрий Кулеба.
Источник FT отметил, что в последнее время европейские политики всё чаще озвучивают позицию о том, что решать конфликт придётся за столом переговоров, а Киеву придётся пойти на уступки, чтобы добиться крепкого мира. При этом всего полгода эта тема была для Незалежной под запретом.
Ранее Life.ru рассказывал, что на прошлой неделе Владимир Зеленский прилетел в США, где презентовал свой расхваленный «план победы». Оказалось, что это скорее список пожеланий с запросами на поставки новых вооружений, членство Незалежной в НАТО и разрешение на атаки вглубь территории РФ. А вот о переговорах там нет ни слова.
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