Киев готов обсуждать варианты прекращения огня и территориальных уступок для разрешения конфликта с Россией в значительно большей степени, чем раньше. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов, принимавших участие в ГА ООН.

«Произошли серьёзные перемены в тоне и содержании разговоров вокруг потенциального урегулирования [конфликта] <...> Со стороны украинских чиновников больше открытости к обсуждению возможности согласовать прекращение огня», — говорится в материале.

Как утверждают собеседники издания, новый министр иностранных дел Незалежной Андрей Сибига во время недавнего визита в Штаты обсуждал с западными политиками перспективные компромиссные возможности урегулирования конфликта. При этом Сибига показал себя, как дипломат с более прагматичными взглядами на территориальные уступки, чем его предшественник по должности Дмитрий Кулеба.