Появилось первое панорамное видео из освобождённого Угледара

На кадрах — юго-западная часть Угледара, за которую последнее время шли бои. Судя по видео, город практически разрушен. В частности, видны обгоревшие многоэтажки и дома частного сектора, движения военной техники, как и людей, не замечено.

Угледар — ключевой город на Южно-Донецком направлении, на стыке Запорожского и Донецкого участков фронта. Населённый пункт стратегически важен для безопасности русского Приазовья, как сухопутного коридора в Крым, а также — для защиты подходов к Мариуполю.