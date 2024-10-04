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4 октября, 15:52

Появилось первое панорамное видео из освобождённого Угледара

Появились первые кадры из освобождённого российскими силами Угледара в ДНР. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Военкоры Русской весны».

Первые кадры из освобождённого Угледара. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской весны

На кадрах — юго-западная часть Угледара, за которую последнее время шли бои. Судя по видео, город практически разрушен. В частности, видны обгоревшие многоэтажки и дома частного сектора, движения военной техники, как и людей, не замечено.

Угледар — ключевой город на Южно-Донецком направлении, на стыке Запорожского и Донецкого участков фронта. Населённый пункт стратегически важен для безопасности русского Приазовья, как сухопутного коридора в Крым, а также — для защиты подходов к Мариуполю.

Напомним, об освобождении Угледара стало известно 2 октября — наши бойцы подняли над местной администрацией триколор. Вскоре в Минобороны РФ подтвердили взятие населённого пункта под контроль. Долгое время Угледар оставался мощнейшим укрепрайоном украинской армией, бои за город велись с 2022 года. В Киеве уже подтвердили сдачу города и отступление.

Белоусов поздравил и наградил военных, освободивших Угледар
Белоусов поздравил и наградил военных, освободивших Угледар
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Операция Z: Военкоры Русской весны

Наталья Демьянова
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