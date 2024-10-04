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4 октября, 12:54

Белоусов поздравил и наградил военных, освободивших Угледар

Глава Минобороны (МО) России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы воинским соединениям и частям, которые отличились при освобождении Угледара в ДНР. Так, глава оборонного ведомства отметил 5-ю танковую, 36-ю и 37-ю мотострелковые бригады, а также 40-ю бригаду морской пехоты и 430-й мотострелковый полк, сообщает пресс-служба МО РФ.

«Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что военнослужащие продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надёжно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность РФ», — говорится в пресс-релизе.

2 октября могут включить в календарь памятных дат как День освобождения Угледара
2 октября могут включить в календарь памятных дат как День освобождения Угледара

В общей сложности более 400 солдат, сержантов и офицеров получили государственные награды за мужество и героизм, проявленные ими в боях за Угледар.

Тем временем ВС РФ продолжают зачищать город от остатков ВСУ и освобождать мирных жителей. Как сообщает SHOT, на прежних позициях противника наши бойцы находят свастики и другую символику гитлеровской Германии. Одну из таких точек показал военнослужащий с позывным Ангел.

Угледар — ключевой город на Южно-Донецком направлении, на стыке Запорожского и Донецкого участков фронта. Населённый пункт стратегически важен для безопасности русского Приазовья, как сухопутного коридора в Крым, а также — для защиты подходов к Мариуполю.

Напомним, об освобождении Угледара стало известно 2 октября — наши бойцы подняли над местной администрацией триколор. Вскоре в МО РФ подтвердили взятие населённого пункта под контроль. Долгое время Угледар оставался мощнейшим укрепрайоном украинской армией, бои за город велись с 2022 года. В Киеве уже подтвердили сдачу города и отступление.

В Кремле поведали о том, как Путин узнал об освобождении Угледара
В Кремле поведали о том, как Путин узнал об освобождении Угледара
Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Харичков

Наталья Демьянова
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