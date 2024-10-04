Белоусов поздравил и наградил военных, освободивших Угледар

Глава Минобороны (МО) России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы воинским соединениям и частям, которые отличились при освобождении Угледара в ДНР. Так, глава оборонного ведомства отметил 5-ю танковую, 36-ю и 37-ю мотострелковые бригады, а также 40-ю бригаду морской пехоты и 430-й мотострелковый полк, сообщает пресс-служба МО РФ.

«Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что военнослужащие продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надёжно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность РФ», — говорится в пресс-релизе.

В общей сложности более 400 солдат, сержантов и офицеров получили государственные награды за мужество и героизм, проявленные ими в боях за Угледар.

Тем временем ВС РФ продолжают зачищать город от остатков ВСУ и освобождать мирных жителей. Как сообщает SHOT, на прежних позициях противника наши бойцы находят свастики и другую символику гитлеровской Германии. Одну из таких точек показал военнослужащий с позывным Ангел.