Белоусов поздравил и наградил военных, освободивших Угледар
Глава Минобороны (МО) России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы воинским соединениям и частям, которые отличились при освобождении Угледара в ДНР. Так, глава оборонного ведомства отметил 5-ю танковую, 36-ю и 37-ю мотострелковые бригады, а также 40-ю бригаду морской пехоты и 430-й мотострелковый полк, сообщает пресс-служба МО РФ.
«Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что военнослужащие продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надёжно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность РФ», — говорится в пресс-релизе.
В общей сложности более 400 солдат, сержантов и офицеров получили государственные награды за мужество и героизм, проявленные ими в боях за Угледар.
Тем временем ВС РФ продолжают зачищать город от остатков ВСУ и освобождать мирных жителей. Как сообщает SHOT, на прежних позициях противника наши бойцы находят свастики и другую символику гитлеровской Германии. Одну из таких точек показал военнослужащий с позывным Ангел.
Угледар — ключевой город на Южно-Донецком направлении, на стыке Запорожского и Донецкого участков фронта. Населённый пункт стратегически важен для безопасности русского Приазовья, как сухопутного коридора в Крым, а также — для защиты подходов к Мариуполю.
Напомним, об освобождении Угледара стало известно 2 октября — наши бойцы подняли над местной администрацией триколор. Вскоре в МО РФ подтвердили взятие населённого пункта под контроль. Долгое время Угледар оставался мощнейшим укрепрайоном украинской армией, бои за город велись с 2022 года. В Киеве уже подтвердили сдачу города и отступление.
ТАСС / Дмитрий Харичков