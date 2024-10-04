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4 октября, 09:32

В Кремле поведали о том, как Путин узнал об освобождении Угледара

Песков: Путин получил доклады от Генштаба и Минобороны об освобождении Угледара

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и министр обороны Андрей Белоусов доложили Владимиру Путину об освобождении Угледара. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 4 октября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что Путин как верховный главнокомандующий регулярно встречается с военным руководством страны и получает доклады об обстановке в зоне специальной военной операции.

«Они регулярно и встречаются, Путин регулярно получает доклады, естественно, были доклады высшего военного руководства и министра обороны», — сказал Песков.

2 октября могут включить в календарь памятных дат как День освобождения Угледара
2 октября могут включить в календарь памятных дат как День освобождения Угледара

Напомним, 2 октября Армия РФ взяла под контроль Угледар в ДНР. Бойцы подняли над местной администрацией триколор. Долгое время населённый пункт оставался мощнейшим укрепрайоном украинской армией. В командовании ВСУ подтвердили сдачу города и отступление. А ранее «Ветераны России» призвали Госдуму включить День освобождения Угледара в календарь памятных дат.

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Life.ru

Александр Юнашев
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