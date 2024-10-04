В Кремле поведали о том, как Путин узнал об освобождении Угледара

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и министр обороны Андрей Белоусов доложили Владимиру Путину об освобождении Угледара. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 4 октября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что Путин как верховный главнокомандующий регулярно встречается с военным руководством страны и получает доклады об обстановке в зоне специальной военной операции.