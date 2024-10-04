Считаю необходимым включить день освобождения Угледара в национальный календарь памятных дат. Это должно быть не просто символом победы, но и актом признания подвига наших солдат. День, когда город был освобожден от украинских националистов, должен служить напоминанием для всех поколений о том, что свобода и мир на нашей земле достаются не просто так — за них проливается кровь. И это не только про Угледар. Мы обязаны отмечать даты освобождения каждого населенного пункта, будь то Авдеевка, Марьинка, Бахмут, Соледар или Клещеевка. Каждый из этих городов и поселков стал местом, где наши бойцы проявляли высшую степень героизма и отваги.