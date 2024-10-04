2 октября могут включить в календарь памятных дат как День освобождения Угледара
«Ветераны России» призвали включить День освобождения Угледара в календарь памятных дат
Бои за Угледар в ДНР велись два года. Обложка © Дмитрий Ягодкин/ТАСС
«Ветераны России» выступили с инициативой включения Дня освобождения Угледара в национальный календарь памятных дат. Об этом в беседе с Life.ru рассказал председатель движения «Ветераны России», доброволец СВО Ильдар Резяпов. По его словам, организация уже обратилась в Государственную Думу.
Бои за Угледар — это один из тех эпизодов спецоперации, который заслуживает особого места в нашей национальной памяти. Это не просто клочок земли или небольшое поселение на карте, это стратегически важная точка, за которую наши ребята сражались с невероятной стойкостью и мужеством. Высота местности, близость шахт и их вентиляционных стволов, на которых противник размещал оборудование для связи и наблюдения, создавали серьезные тактические преимущества для ВСУ. Противник использовал эти высоты для контроля за нашей территорией на многие километры вокруг, подготавливая свои силы к отражению наших атак. Тем не менее российская армия смогла переломить ход боя.
заявил Ильдар Резяпов в беседе с Life.ru.
По словам собеседника Life.ru, грамотное командование и активная работа на флангах позволили уничтожить укрепления противника. А падение шахт стало переломным моментом, который расколол всю оборону врага, позволив нашим войскам двигаться вперед. Это была нелегкая победа, достигнутая ценой больших усилий, храбрости и, к сожалению, жертв.
Считаю необходимым включить день освобождения Угледара в национальный календарь памятных дат. Это должно быть не просто символом победы, но и актом признания подвига наших солдат. День, когда город был освобожден от украинских националистов, должен служить напоминанием для всех поколений о том, что свобода и мир на нашей земле достаются не просто так — за них проливается кровь. И это не только про Угледар. Мы обязаны отмечать даты освобождения каждого населенного пункта, будь то Авдеевка, Марьинка, Бахмут, Соледар или Клещеевка. Каждый из этих городов и поселков стал местом, где наши бойцы проявляли высшую степень героизма и отваги.
председатель движения «Ветераны России», доброволец СВО Ильдар Резяпов.
Напомним, 2 октября Армия РФ взяла под контроль Угледар в ДНР. Бойцы подняли над местной администрацией триколор. Долгое время населённый пункт оставался мощнейшим укрепрайоном украинской армией. В командовании ВСУ подтвердили сдачу города и отступление.