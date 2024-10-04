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4 октября, 00:10

Власти ДНР учредят награду за освобождение Угледара

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил о намерении региональных властей учредить государственную награду в честь освобождения города Угледара. Этой информацией он поделился в телеграм-канале.

«Такие команды с моей стороны уже розданы», — сказал Пушилин в видеообращении.

Пушилин: Планы по восстановлению Угледара представят после разминирования
Пушилин: Планы по восстановлению Угледара представят после разминирования

Напомним, 2 октября Армия РФ взяла под контроль Угледар в ДНР. Бойцы подняли над местной администрацией триколор. Долгое время населённый пункт оставался мощнейшим укрепрайоном украинской армией. В командовании ВСУ подтвердили сдачу города и отступление.

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Telegram / Минобороны России

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