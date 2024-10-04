Пушилин: Планы по восстановлению Угледара представят после разминирования

В освобождённом российскими войсками Угледаре остаются мирные граждане, план восстановления города представят после разминирования. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В видеообращении в телеграм-канале он отметил, что населённый пункт имеет важное стратегическое значение для ВСУ, именно поэтому украинская армия долго упиралась и удерживала позиции.

Пушилин рассказал о планах на Угледар. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

Глава народной республики отметил, что после взятия города открылось то, что противник готовил на протяжении 10 лет. Оказалось, что под землёй находятся многокилометровые тоннели, которые сейчас под контролем ВС РФ. Также Пушилин рассказал, что в городе остались гражданские жители.

«Что касается гражданского населения, там находятся порядка 115 лиц. Им оказывается со стороны военных вся необходимая помощь. В последующем данный функционал перейдёт уже к профильным ведомствам ДНР», — сказал Пушилин.