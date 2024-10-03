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3 октября, 14:12

Минобороны официально сообщило об освобождении Угледара

Минобороны России официально сообщило об освобождении города Угледара в ДНР. Он был конечной точкой в обороне ВСУ на Донецком направлении и важнейшим укрепрайоном противника.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Угледар Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

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Напомним, 2 октября ВС РФ освободили город Угледар в ДНР, подняв над местной администрацией российский флаг. Долгое время населённый пункт оставался мощнейшим укрепрайоном ВСУ. Российские войска с самого начала спецоперации пытались взять город под свой контроль и поэтапно «выкуривали» противника. В командовании украинской армии уже подтвердили сдачу города. А Владимир Зеленский попытался оправдаться за потерю Угледара, заявив, что отступление украинских военных было правильным решением.

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Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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