Минобороны официально сообщило об освобождении Угледара
Минобороны России официально сообщило об освобождении города Угледара в ДНР. Он был конечной точкой в обороне ВСУ на Донецком направлении и важнейшим укрепрайоном противника.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Угледар Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Напомним, 2 октября ВС РФ освободили город Угледар в ДНР, подняв над местной администрацией российский флаг. Долгое время населённый пункт оставался мощнейшим укрепрайоном ВСУ. Российские войска с самого начала спецоперации пытались взять город под свой контроль и поэтапно «выкуривали» противника. В командовании украинской армии уже подтвердили сдачу города. А Владимир Зеленский попытался оправдаться за потерю Угледара, заявив, что отступление украинских военных было правильным решением.
Минобороны РФ