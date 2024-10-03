Больше не мясо? Зеленский оправдался за потерю Угледара, внезапно вспомнив про жизни своих солдат

Владимир Зеленский попытался оправдаться за потерю Угледара, заявив, что отступление украинских военных из города было правильным решением, ведь самое главное, что бойцы ВСУ сохранили свои жизни.

«Потому что это люди наши, граждане Украины, поэтому очень правильно, что они отходят и могут сохранить себя. Это абсолютно правильные шаги. Поэтому мы так просим предоставить нам соответствующие разрешения», — сказал он во время пресс-конференции с новым генсек НАТО Марком Рютте, прибывшим в Киев.