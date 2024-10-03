Больше не мясо? Зеленский оправдался за потерю Угледара, внезапно вспомнив про жизни своих солдат
Зеленский назвал выход ВСУ из Угледара важным решением, сохранившим жизни бойцов
Владимир Зеленский попытался оправдаться за потерю Угледара, заявив, что отступление украинских военных из города было правильным решением, ведь самое главное, что бойцы ВСУ сохранили свои жизни.
«Потому что это люди наши, граждане Украины, поэтому очень правильно, что они отходят и могут сохранить себя. Это абсолютно правильные шаги. Поэтому мы так просим предоставить нам соответствующие разрешения», — сказал он во время пресс-конференции с новым генсек НАТО Марком Рютте, прибывшим в Киев.
У главы киевского режима уточнили, продолжит ли Украина дальше сдерживать наступление России. Зеленский заявил, что на это у него нет соответствующего оружия, попутно снова выпрашивая запасы у Запада. При этом бывший юморист отметил, что сохранение жизней солдат ВСУ важнее «каких-то застроек».
Напомним, Угледар долгое время оставался мощнейшим укрепрайоном ВСУ, откуда велось наступление. Российские войска с самого начала СВО пытались взять город под свой контроль и поэтапно «выкуривали» противника. Пару дней назад появились данные о том, что Армия России освободила город, подняв над местной администрацией российский флаг. В Генштабе Украины до последнего не комментировали поражение в Угледаре, но признали, что «ситуация для ВСУ сложная».
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